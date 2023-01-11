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17:05, 11 января 2023Путешествия

Крупнейшая китайская авиакомпания запустила прямые рейсы в Россию

Авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые рейсы из России в Китай 10 января

Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Globallookpress.com

Крупная китайская частная авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые рейсы из России в Китай. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

«Hainan Airlines начала выполнение регулярных рейсов из международного аэропорта Хабаровск в Харбин. Первый рейс иностранного перевозчика отправился из Хабаровска вечером 10 января со 129 пассажирами на борту — гражданами КНР и России», — говорится в публикации.

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Уточняется, что полеты из харбинского международного аэропорта «Тайпин» в Хабаровск будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам. Прибытие в Хабаровск назначено в 15:00 по местному времени (08:00 по Москве), вылет в Харбин — в 17:00 по местному времени (10:00 по Москве). На маршруте планируется задействовать Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел в эконом-классе. Время в пути составит около двух часов.

Ранее стало известно, что Россия и Китай готовы как можно скорее восстановить взаимные поездки граждан и активизировать культурно-гуманитарный обмен. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Пекин стремится «непрерывно углублять всестороннее стратегическое взаимодействие» с Москвой.

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Валентина Процкова
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