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08:14, 11 января 2023Путешествия

Посол Китая в России заявил о работе над возобновлением взаимных поездок граждан

Посол КНР Чжан Ханьхуэй: Китай и Россия готовы возобновить взаимные поездки граждан

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Россия и Китай готовы как можно скорее восстановить взаимные поездки граждан и активизировать культурно-гуманитарные обмен. Об этом в интервью ТАСС заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, Пекин стремится «непрерывно углублять всесторонне стратегическое взаимодействие» с Москвой, а также обеспечить стабильную, бесперебойную работу международных производственных цепочек и цепочек поставок, способствовать развитию многопланового взаимовыгодного сотрудничества в интересах совместного развития обеих стран.

Дипломат также отметил, что новая тактика борьбы Китая с пандемией придаст более мощный импульс развитию китайской экономики. Вместе с этим «открываются и новые возможности для дальнейшего углубления китайско-российского сотрудничества», подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

В ноябре 2022 года посол Китая в России Чжан Ханьхуэй назвал Россию самым надежным стратегическим партнером. По его словам, китайская сторона намерена вместе с российскими партнерами «раскрывать потенциал сотрудничества, создавая новые точки роста».

Ранее россиянам рассказали, что для путешествия в Китай необходима действующая виза, полученная ранее, поскольку выдача новых документов все еще приостановлена.

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Марина Совина
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