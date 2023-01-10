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16:47, 10 января 2023Путешествия

Россиянам назвали единственный способ попасть в Китай

АТОР: в Китай могут попасть россияне с действующими визами, выдача новых приостановлена

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Россиянам рассказали, что для путешествия в Китай необходима действующая виза, полученная ранее, поскольку выдача новых документов все еще приостановлена. Единственный способ попасть в страну назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) во вторник, 10 января.

В АТОР отмечают, что после открытия границ с Китаем туроператоры начали предлагать путешественникам первые путевки в страну. Однако главной проблемой для туркомпаний остается нерешенный вопрос с туристическими визами и безвизовыми списками. Аналитики отмечают, что на сегодняшний день попасть в страну могут лишь те россияне, которые ранее уже получали китайскую визу. В основном в их числе обладатели деловой визы в КНР.

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«На сайте консульства КНР информация по визе и правилам въезда пока что не обновлялась, там висят правила от сентября 2022 года. Наш визовый специалист уточнял информацию в консульстве: визы пока туристам не дают. Следим за развитием событий», — отметили в агентстве «Русский Экспресс».

При этом в China Travel заявили, что получили информацию о возможности оформления туристами визы по прилете в КНР. Там объяснили, что документ выдается через туроператора в России. Представитель агентства рассказал, что при этом необходимо еще раз уточнить все детали и условия процедуры.

Ранее во вторник, 10 января, четыре пассажирских автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском контрольно-пропускном пункте (КПП) Краскино впервые с февраля 2020 года. Таможенники оформили два автобуса на выезд в Китай и еще два — на въезд в Россию. В общей сложности через границу в пункте пропуска проследовали 28 граждан КНР.

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Зарина Дзагоева
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