Россия и Китай открыли сухопутную границу впервые с 2020 года

Пассажирские автобусы пересекли границу России и КНР на КПП Краскино впервые с 2020 года

Четыре пассажирских автобуса пересекли российско-китайскую границу в приморском контрольно-пропускном пункте (КПП) Краскино впервые с февраля 2020 года. Об открытии сухопутной границы после вызванного пандемией COVID-19 трехлетнего перерыва сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уссурийской таможни.

Отмечается, что таможенники оформили два автобуса на выезд в Китай, два — на въезд в Россию. В общей сложности через границу в пункте пропуска Краскино проследовали 28 граждан КНР. «Десять человек выехали из России в КНР, 18 человек въехали на территорию России», — говорится в пресс-службе.

Граждане Китая выезжали на родину по рабочим вопросам или возвращались к семьям из России перед новогодними праздниками. Границу пересекли и сотрудники международных организаций. При этом туристических групп в автобусах не было. Также впервые за три года в Приморье на автомобиле въехала и делегация из КНР.

Ранее в январе россиянам назвали возможные сроки открытия границ Китая для туристов. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что в случае нормализации эпидемиологической обстановки в КНР выдачу туристических виз в страну могут начать по окончании китайского Нового года, то есть после 22 января.