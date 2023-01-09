Россиянам назвали возможные сроки открытия границ Китая для туристов

Вице-президент РСТ Горин: КНР может начать выдачу туристических виз после 22 января

В случае нормализации эпидемиологической обстановки в Китае выдачу туристических виз в страну могут начать по окончании китайского Нового года — после 22 января. Возможные сроки открытия границ КНР для иностранных путешественников в интервью NEWS.ru назвал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Эксперт напомнил, что в настоящее время посетить крупнейшую страну Азии россияне могут по семейным обстоятельствам или в личных целях. Кроме того, прилететь в КНР могут граждане, имеющие вид на жительство, гражданство Китая, постоянное место работы или учебы или бизнес в стране.

Специалист подчеркнул, что в России ждут китайских туристов так же, как россиян ждут в Китае, в особенности на острове Хайнань. «Это было очень популярное направление до пандемии коронавируса, — добавил он. — После начала выдачи туристических виз количество рейсов кратно увеличится, и надеемся, что восстановится до допандемийного уровня».

Ранее в январе КНР упростила правила въезда для туристов, отменив основные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с COVID-19. Согласно обновленным протоколам, иностранцы, в том числе россияне, с 8 января больше не обязаны соблюдать карантин по приезде в Китай.