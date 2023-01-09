Китай смягчил правила въезда для иностранцев

С 8 января власти Китая отменили карантин для прибывающих в страну туристов

Китайская Народная Республика (КНР) упростила правила въезда для туристов, отменив основные ограничения, которые были введены в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно обновленным протоколам, прибывающие в страну иностранцы, в том числе россияне, с 8 января больше не обязаны соблюдать карантин по приезде в Китай.

Кроме того, власти страны смягчили ограничения на перемещения между материковым Китаем и Гонконгом: для удобства путешествующих увеличено число пропускных пунктов. Теперь к трем ранее работавшим КПП дополнительно открылись еще четыре пункта. Желающие въехать в материковый Китай из Гонконга, должны зарегистрироваться онлайн и сдать ПЦР-тест.

Ранее руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил, что КНР готовится возобновить двустороннее пассажирское сообщение с Россией. Восстановить движение планируется через пункт пропуска Хуньчунь — Краскино в Приморье.