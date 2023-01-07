Китай возобновит сообщение с Россией в пункте пропуска в Приморье

КНР заявила о готовности возобновить туристическое сообщение с Россией с 8 января

Власти Китайской Народной Республики (КНР) заявили о готовности возобновить двустороннее пассажирское сообщение с Россией через пункт пропуска Хуньчунь — Краскино в Примьрье с 8 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

«Обращаем внимание, что такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между Российской Федерацией и КНР. Необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России оперативно возобновить пассажирское сообщение с КНР при соответствующем обращении Пекина. Она также поприветствовала снятие ограничений по COVID-19, влияющих на грузовое сообщение.