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10:04, 7 января 2023Путешествия

Китай возобновит сообщение с Россией в пункте пропуска в Приморье

КНР заявила о готовности возобновить туристическое сообщение с Россией с 8 января

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Власти Китайской Народной Республики (КНР) заявили о готовности возобновить двустороннее пассажирское сообщение с Россией через пункт пропуска Хуньчунь — Краскино в Примьрье с 8 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский.

«Обращаем внимание, что такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между Российской Федерацией и КНР. Необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России оперативно возобновить пассажирское сообщение с КНР при соответствующем обращении Пекина. Она также поприветствовала снятие ограничений по COVID-19, влияющих на грузовое сообщение.

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Юлия Кобелева
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