В России заявили о готовности возобновить пассажирское сообщение с Китаем

Захарова: Россия готова возобновить пассажирское сообщение с КНР

Россия готова оперативно возобновить пассажирское сообщение с Китаем при соответствующем обращении Пекина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Высокопоставленный дипломат поприветствовала скорейшее открытие пассажирского сообщения через пограничные пункты пропуска, а также снятие ограничений по COVID-19, влияющих на грузовое сообщение. «Готовы будем приступить к оперативной проработке данных вопросов по получении обращения от китайских партнеров», — добавила она.

Захарова уведомила, что после согласования этого вопроса по дипломатическим каналам стороны разместят соответствующие официальные уведомления. При этом в сообщении подчеркивается, что в настоящее время Москва не располагает информацией о том, в какие именно сроки и в каком порядке КНР собирается восстановить работу пассажирских направлений пунктов пропуска на границе.

Ранее в декабре сообщалось, что КНР собирается упростить процедуру оформления виз иностранцам, в том числе россиянам, которые направляются в страну для работы, учебы и воссоединения с семьями. Подобное упрощение также коснется граждан, которые планируют посетить популярную страну Азии, чтобы возобновить производственную деятельность, бизнес или навестить родственников.