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10:06, 27 декабря 2022Путешествия

Популярная страна Азии собралась упростить процесс оформления виз для россиян

МИД КНР заявил, что Китай упрощает процесс выдачи виз для работы и учебы
СюжетВизы в Европу:

Фото: Toby Yang / Unsplash

КНР собирается упростить процедуру оформления виз иностранцам, в том числе россиянам, которые направляются в страну для работы, учебы и воссоединения с семьями. Об этом говорится в сообщении МИД Китая, приводит РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобное упрощение также коснется граждан, которые планируют посетить популярную страну Азии, чтобы возобновить производственную деятельность, бизнес или навестить родственников. Для этих целей будет проведена «дальнейшая оптимизация процессов», связанных с выдачей виз.

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Сведений о въездном туризме в сообщении МИД пока нет. При этом отмечается, что КНР продолжит планомерно восстанавливать выездной туризм для китайских граждан.

Ранее в декабре сообщалось, что власти Китая откроют границу для иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 января. Более того, при въезде в популярную азиатскую страну все путешественники будут освобождены от карантина. Однако в случае появления подозрительных симптомов они будут изолированы.

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Фариза Бацазова
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