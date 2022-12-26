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17:21, 26 декабря 2022Путешествия

В Китае назвали дату открытия границ для туристов

SCMP: власти Китая планируют открыть границу для туристов с 8 января

Фото: James Coleman / Unsplash

Власти Китая откроют границу для иностранных туристов, в том числе россиян, с 8 января. Дату смягчения антиковидных мер назвали в SCMP со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, при въезде в популярную азиатскую страну все путешественники будут освобождены от карантина, однако в случае появления подозрительных симптомов туристы будут изолированы.

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По сведениям издания, КНР планирует открытие страны для отдыхающих и отказ от карантина после того, как 8 января произойдет понижение классификации COVID-19 в рейтинге инфекционных заболеваний с категории А до В. Уточняется, что с 2020 года в Китае коронавирус классифицируется как инфекционное заболевание высшей категории наряду с холерой и чумой.

Ранее сообщалось, что власти Китая упростили выдачу нетуристических виз для российских граждан. Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян уточнил, что в настоящее время россияне могут подать документы на получение рабочей, деловой, семейной, экипажной, гостевой и долгосрочной учебной визы.

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Валентина Процкова
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