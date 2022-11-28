Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:16, 28 ноября 2022Путешествия

Крупнейшая страна Азии упростила выдачу виз для россиян

Генконсул КНР сообщил, что Китай упростил выдачу нетуристических виз для россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти крупнейшей страны Азии, Китая, упростили выдачу нетуристических виз для российских граждан. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

По словам высокопоставленного дипломата, в настоящее время россияне могут подать документы на получение рабочей, деловой, семейной, экипажной, гостевой и долгосрочной учебной визы. «Требования к документам в основном вернулись к действующим до пандемии», — добавил он.

Материалы по теме:
Замуж за устрицу Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Замуж за устрицуРоссиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
10 октября 2018
Пора валить Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Пора валитьОни плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
31 июля 2018

Более того, генконсул подчеркнул, что власти КНР придают большое значение «безопасному и бесперебойному» передвижению людей через государственную границу двух стран.

По данным генконсульства, до пандемии COVID-19 среднегодовой показатель взаимных визитов между двумя государствами достигал трех миллионов пересечений. Отмечается, что число посещающих Россию граждан КНР возрастало год от года.

Ранее в ноябре официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в 1990-е годы водила экскурсии по Москве для туристов из Китая. Дипломат отметила, что китайцев было очень сложно удивить, но их всегда впечатляла история храма Христа Спасителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз
Мэр российского города подал в отставку
В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.