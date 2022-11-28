Крупнейшая страна Азии упростила выдачу виз для россиян

Генконсул КНР сообщил, что Китай упростил выдачу нетуристических виз для россиян

Власти крупнейшей страны Азии, Китая, упростили выдачу нетуристических виз для российских граждан. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян.

По словам высокопоставленного дипломата, в настоящее время россияне могут подать документы на получение рабочей, деловой, семейной, экипажной, гостевой и долгосрочной учебной визы. «Требования к документам в основном вернулись к действующим до пандемии», — добавил он.

Более того, генконсул подчеркнул, что власти КНР придают большое значение «безопасному и бесперебойному» передвижению людей через государственную границу двух стран.

По данным генконсульства, до пандемии COVID-19 среднегодовой показатель взаимных визитов между двумя государствами достигал трех миллионов пересечений. Отмечается, что число посещающих Россию граждан КНР возрастало год от года.

Ранее в ноябре официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что в 1990-е годы водила экскурсии по Москве для туристов из Китая. Дипломат отметила, что китайцев было очень сложно удивить, но их всегда впечатляла история храма Христа Спасителя.