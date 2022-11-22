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15:42, 22 ноября 2022Путешествия

Захарова рассказала о необычной подработке в 90-е

Официальный представитель МИД России Захарова рассказала о подработке гидом в 90-е

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в 1990-е годы водила экскурсии по Москве для туристов из Китая. О необычной подработке дипломат рассказала в ходе беседы со студентами-архитекторами из Донбасса, ее слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила, что после учебы устроилась на работу в МИД. По ее словам, 90-е годы были для всех тяжелыми в финансовом плане, поэтому многим приходилось искать подработку. «Надо было подрабатывать… даже тогда, когда мы пришли на работу — чтобы позволить себе поесть, попить и еще доехать до работы», — пояснила она.

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Поскольку Захарова уже в то время владела китайским языком, она решила работать гидом и по выходным водить группы туристов из КНР по Москве. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что китайцев было очень сложно удивить. При этом их всегда впечатляла история Храма Христа Спасителя.

Ранее в ноябре зампред правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры и регионами развивать туристические маршруты по военно-историческим местам. Ожидается, что перечень подобных маршрутов будет сформирован до середины января 2023 года.

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Фариза Бацазова
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