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10:07, 14 ноября 2022Путешествия

В России появятся туристические маршруты по местам воинской славы

Чернышенко поручил развивать туристические маршруты по военно-историческим местам России

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития совместно с Минкультуры РФ и регионами развивать туристические маршруты по военно-историческим местам. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Уточняется, что до середины января 2023 года необходимо сформировать перечень подобных туристических маршрутов, а также сообщить гражданам о них. «Президентом Владимиром Путиным были даны рекомендации по формированию в каждом субъекте России маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой и традициями своей Родины, — отметил вице-премьер. — Посещение мемориалов, рассказы о подвиге наших солдат должны стать частью патриотического воспитания молодежи».

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По словам гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, появление маршрутов по местам воинской славы позволит укрепить связь граждан нашей страны, и прежде всего подрастающего поколения, с историей родного государства, проникнуться величием совершенных подвигов и оценить масштаб России.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Трутнев после трагедии на Ключевской Сопке призвал запретить туристам выходить на горные маршруты без подготовки и допуска квалификационной комиссии. По его мнению, сертификации одних лишь гидов недостаточно для гарантии безопасности всей группы.

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Валентина Процкова
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