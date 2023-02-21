В США рассказали об открывшем ящик Пандоры визите Байдена на Украину

Обозреватель 19FortyFive Казианис: визит Байдена в Киев открыл ящик Пандоры для США

Поездка американского президента Джо Байдена на Украину показала, что у Вашингтона нет конкретной цели в конфликте, заявил военный эксперт Гарри Казианис в статье для 19FortyFive.

По его словам, поэтому Вашингтон продолжит помогать Киеву, разоряя собственную казну и опустошая склады с боеприпасами. «Джо Байден открыл ящик Пандоры, когда совершил визит на Украину», — подчеркнул автор. Эксперт считает, что бесконечные поставки оружия на Украину в итоге вредят самим США. Он уверен, что даже при поддержке Пентагона Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны победить российскую армию.

«Проблема Джо Байдена в том, что люди теперь начнут задавать настоящие вопросы о политике США в отношении украинского конфликта», — рассказал Казианис.

Байден посетил Киев с необъявленным визитом утром в понедельник, 20 февраля. Политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.