CNN: президент США Байден покинул Киев

Президент США Джо Байден покинул Киев после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

Байден посетил с необъявленным визитом в Киев утром в понедельник, 20 февраля. Как сообщало издание The New-York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Выступая на пресс-конференции в Киеве Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, куда войдут артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) противотанковые системы и другое вооружение.

Готовность Соединенных Штатов поставить ракеты большей дальности, проблемы с которыми обсуждались во время переговоров, он публично не подтверждал.