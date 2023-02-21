В России подорожала водка

«Эвотор»: в 2022 году водка и коньяк в России подорожали на 12%

В январе 2023 года цены на водку и коньяк в несетевой рознице России оказались на 12 процентов выше, чем в том же месяце прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование IТ-компании «Эвотор».

Фирма изучила продажи вина и крепкого алкоголя в небольших магазинах у дома, а также специализированных алкогольных магазинах среднего и низкого ценовых сегментов. Средняя цена на водку по стране составила 817 рублей за литр.

В Москве водка в среднем стоила 812 рублей за литр, в Санкт-Петербурге — 804 рубля. Дороже всего напиток оказался в Якутии — 1130 рублей за литр. Водка российского производства абсолютно доминирует в несетевой рознице. Небольшую долю в 3,7 процента занимают напитки из Белоруссии.

Средняя цена на коньяк составила 1493 рубля за литр. Средняя стоимость белого вина за год прибавила 28 процентов, до 402 рублей за литр. Красное вино подорожало на 27 процентов, до 468 рублей. Средняя цена на игристое вино выросла на 14 процентов, до 513 рублей за литр.

При этом объем продаж в денежном выражении за год снизился почти во всех категориях. Продажи водки упали на 4 процента, коньяка — на 6 процентов, белого вина — на 14 процентов, красного — на 27 процентов. Шампанское стало исключением из этого тренда: продажи выросли на 9 процентов.

В феврале Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила легализовать продажи спиртного через интернет. Для покупки алкоголя в сети онлайн-торговля предлагает использовать двухфакторную идентификацию. План предполагает прохождение подтверждения личности с помощью «Госуслуг», затем получение QR-кода и предъявление его курьеру при доставке товара.