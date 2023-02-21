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10:33, 21 февраля 2023Наука и техника

В Windows 11 сломались драйверы

Windows Latest: Microsoft признала проблему с драйверами в Windows 11

Фото: Windows / Unsplash

Пользователи Windows 11 пожаловались на сбои при установке драйверов. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам журналистов, жалобы на проблемы с ОС появились в «Центре отзывов» на сайте Microsoft. Владельцы компьютеров на Windows 11 рассказали, что не могут установить различные драйверы от сторонних производителей оборудования. Выяснилось, что во время поломки появлялась ошибка 0x80070103.

Авторы проанализировали сообщения и отметили, что проблемы могут касаться несовместимости очередного обновления операционной системы и стороннего ПО. Так, чаще всего ошибка возникала при загрузке драйверов через «Центр обновления Windows». Позже в Microsoft признали ошибку и пообещали ее исправить.

Представители компании отметили, что проблема не является существенной и ее можно игнорировать. В случае появления ошибки при установке новых драйверов инженеры Microsoft рекомендовали откатить ПО до предыдущей версии. «Если вы не можете установить последние версии драйверов, то ваши устройства и ваш компьютер все равно будут продолжать работать», — прокомментировали ситуацию журналисты.

Ранее автор YouTube-канала PC Security Channel выяснил, что Windows 11 собирает огромное количество личной информации при включении компьютера. Блогер провел эксперимент и сделал вывод, что у новой ОС от Microsoft присутствуют «шпионские наклонности».

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Андрей Ставицкий
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