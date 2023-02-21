18-летний сын Бекхэма похвастался часами Rolex за 2,9 миллиона рублей

18-летний сын Дэвида Бекхэма Круз похвастался золотыми часами Rolex за 2,9 миллиона рублей

Сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм Круз похвастался роскошными часами во время празднования 18-летия. Снимок опубликован на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Знаменитость поделился кадрами, на которых он запечатлен вместе с отцом и братом Ромео в пабе в Лондоне. На размещенных кадрах видно, что парень надел толстовку марки Adidas и часы люксового бренда Rolex с золотым ремешком и синим циферблатом. Известно, что стоимость модели Submariner Date составляет 33 тысячи фунтов стерлингов (2,9 миллиона рублей).

В феврале 2022 года Круз Бекхэм повторил культовую обложку отца и снялся топлес. Фотограф запечатлел молодого человека сидящим на стуле топлес в трусах-боксерах Sunspel белого цвета. Отмечается, что он скопировал культовую фотосессию отца 2000-го года. Тогда бывший полузащитник сборной Англии снялся в аналогичном наряде и позе для обложки журнала Homme Magazine. Отмечается, что автором обоих разворотов выступил знаменитый фотограф Стивен Кляйн.