Variety: The Rolling Stones запишет альбом с Полом Маккартни и Ринго Старром

Британская группа The Rolling Stones собирается записать альбом с двумя оставшимися в живых экс-участниками группы The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром. Об этом сообщает Variety.

По имеющимся данным, музыканты принимают участие в работе над альбомом коллег в Лос-Анджелесе, США. Отмечается, что Маккартни уже записал несколько партий на бас-гитаре в ряде треков для грядущего проекта The Rolling Stones, объем участия Старра в творческом процессе пока не уточняется. Также сообщается, что на данный момент неясно, какие треки войдут в окончательный вариант альбома.

The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Квартет стал одной из самых коммерчески успешных групп в истории. 6 из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми», то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Коллектив распался в 1970 году. Леннон был убит в Нью-Йорке в декабре 1980 года, а Харрисон ушел из жизни в 2001 году в результате тяжелой болезни.