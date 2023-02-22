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13:24, 22 февраля 2023Культура

Умер заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев

На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев. Об этом представители театра «Ленком» сообщили на официальном сайте.

Причины смерти актера неизвестны.

«Сегодня пришло тяжелое известие. На 85-м году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова», — говорится в сообщении.

В 1967 году Чунаев окончил Школу-студию МХАТ и начал работать в «Ленкоме». В его репертуаре были роли в таких постановках Захарова, как «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки» («Затмение») и «Юнона и Авось».

Помимо этого, артист снимался в кино. В его фильмографии было более 22 ролей, в числе которых — «Каменная башка», «Поминальная молитва», «Баллада о старом оружии», «Чайка», «Олигарх», «Досье детектива Дубровского», «Самый последний день», «Убить дракона».

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Анастасия Астахова
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