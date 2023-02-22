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08:32, 22 февраля 2023Россия

Двое детей заживо сгорели при пожаре в российском городе

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли два ребенка, еще трое пострадали

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что огонь распространился в частном доме в хуторе Ленина Белокалитвинского района. Погибли дети трех и четырех лет, в момент пожара их родителей не было дома.

Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания еще троих несовершеннолетних — их госпитализировали, угрозы жизни нет. Пожар уже ликвидировали.

Ранее в Саратове при пожаре в частном доме заживо сгорели мать с двумя детьми четырех и шести лет. Еще двум жителям дома — пожилому мужчине и 12-летнему мальчику — удалось выбраться из горящей постройки. Предварительной причиной пожара названа непотушенная сигарета, которая была оставлена в доме пожилым россиянином

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Анастасия Шейкина
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