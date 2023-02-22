Бывшая возлюбленная Мика Джаггера вышла в свет в оголяющем тело комбинезоне

Телеведущая Лусиана Хименес появилась на карнавале в Бразилии в оголяющем тело комбинезоне

Бразильская телеведущая и бывшая модель Лусиана Хименес вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В понедельник, 20 февраля, в Рио-де-Жанейро состоялся карнавал. Бывшая возлюбленная британского рок-музыканта Мика Джаггера появилась на мероприятии в сверкающем комбинезоне, оформленном оголяющими тело вырезами. При этом на размещенных кадрах видно, что ткань наряда просвечивает черные стринги 53-летней манекенщицы. Также знаменитость сделала макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы бордовую помаду. Вдобавок она распустила свои волосы и уложила их в легкие локоны.

Фото: @lucianagimenez

Лусиана Хименес состояла в тайных отношениях с вокалистом группы The Rolling Stones, когда тот находился в неофициальном браке с супермоделью Джерри Холл. В результате романа телеведущая родила от артиста сына, которого назвали Лукасом.

В апреле 2019 года сообщалось, что Мик Джаггер стал одним из самых красивых постаревших знаменитостей. Так, самым красивым мужчиной в возрасте назвали обладателя «Золотого глобуса» американского актера Ричарда Гира. Вместе с ним в пятерке лидеров оказались актеры Лиам Нисон, Пирс Броснан, Арнольд Шварценеггер и Харрисон Форд. За ними последовали Кевин Бейкон (60 лет), Пол Маккартни, Роберт Де Ниро, Гэри Олдмен и Мик Джаггер.