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13:34, 22 февраля 2023Россия

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 22 февраля

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минобороны России на ежедневном брифинге о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) обнародовало карту боевых действий на Украине по состоянию на понедельник, 20 февраля. Видеозапись опубликовал официальный Telegram-канал военного ведомства.

Карта отражает актуальные изменения в зоне спецоперации и важнейшие события последних суток, в том числе места боестолкновений и обстрелов. На ней также представлены сведения о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Согласно заявлению официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки российские войска уничтожили более 490 солдат противника и несколько единиц военной техники на четырех направлениях — купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком.

На херсонском направлении были поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также уничтожены две гаубицы Д-30. Кроме того, за сутки ракетные войска и артиллерия поразили 84 артиллерийских подразделения ВСУ и пункт временного базирования иностранных наемников. Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по цеху производства и ремонта минометов и боеприпасов, которые находился около города Сумы.

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В ведомстве отметили, что за минувшие сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили десять беспилотников противника в Харьковской области, Луганской народной республике и в Донецкой народной республике.

В конце брифинга Конашенков добавил, что всего с начала проведения СВО уничтожены: 386 самолетов, 210 вертолетов, 3213 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7979 танков и других боевых бронированных машин, 1037 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4179 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8494 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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