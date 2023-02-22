В Подмосковье ребенок опрокинул фритюрницу с кипящим маслом и попал в реанимацию

В Коломне трехлетний ребенок опрокинул фритюрницу с кипящим маслом и попал в реанимацию

В подмосковной Коломне ребенок опрокинул фритюрницу с кипящим маслом и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «МК».

В день происшествия трехлетний мальчик был дома вместе с шестимесячным братом и матерью, которая готовила ужин на кухне. В процессе готовки россиянка налила масло в бак фритюрницы и стала ждать, когда оно закипит. Когда женщина отвлеклась, чтобы взять продукты, ее сын потянул за провод устройства. Фритюрница с маслом опрокинулась на детей, после чего братьев отвезли в травмпункт, а оттуда — в ожоговый центр.

Трехлетнего ребенка поместили в реанимацию. У него диагностировали ожоги 60 процентов тела, за жизнь мальчика борются врачи. У шестимесячного ребенка выявили ожоги головы, лица и живота первой и второй степени. Он остается в больнице вместе с матерью.

Уточняется, что семья, в которой воспитываются дети, считается благополучной. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Московском районе Санкт-Петербурга 12-летний подросток обварил голову кипятком в школе. По предварительным данным, мальчик попал под струю горячей воды из крана.