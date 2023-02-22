Ученые раскрыли тайну японской русалки

Японские ученые раскрыли тайну мумии русалки из древнего храма Эндзюин

В древнем японском храме многие годы хранилась небольшая мумия, напоминающая гибрид обезьяны и рыбы. Как сообщает Vice, ученые из Университета Науки и Искусств Курасики наконец смогли разгадать ее тайну.

Необычный артефакт был собственностью храма Эндзюин на юге Японии, построенного в 838 году нашей эры. 30-сантиметровая «русалка» долгое время была собственностью храма, но ни монахи, ни прихожане не знали, что это и как она туда попала. На голове создания сохранились волосы, на каждой руке — по пять пальцев, ладони прижаты к лицу, рот раскрыт, а спину покрывает чешуя.

Ученые из Университета науки и искусств Курасики решили узнать, что за существо скрывается под полосками ткани, которыми обмотана мумия. Результаты их исследования, длившегося почти год, были опубликованы лишь недавно. Специалисты пришли к выводу, что мумия никогда не была живым существом.

Основываясь на нашем анализе и истории создания мумий в Японии, мы пришли к выводу, что эта мумия, вероятнее всего, целиком сделана человеком Такафуми Като, палеонтолог

До начала исследования ученые предполагали, что «русалка» состоит из частей тела обезьяны, соединенных с рыбьим хвостом. Однако компьютерная томография показала, что мумия сделана из бумаги, хлопка и ткани. Судя по рентгеновским снимкам, внутри отсутствуют основные кости скелета — позвоночник, череп и ребра. Лишь в нижней части тела обнаружили рыбьи кости — вероятнее всего, от хвоста или плавника крупной рыбы. Челюсть и зубы мумии принадлежали морскому хищнику, а для рук, плеч и шеи использовали кожу рыбы фугу.

Углеродный анализ показал, что чучело было сделано около 1810 года или чуть раньше. Хотя нельзя сказать наверняка, кто и зачем сделал эту странную куклу, ученые предполагают, что она может быть связана с легендами о русалках, распространение которых в Японии относят к VIII веку нашей эры. Считалось, что увидеть русалку — к удаче.

Русалка из Окаямы — не единственная в своем роде. На территории Японии было найдено около дюжины подобных мумий, хотя они и не исследовались так подробно. Ученые считают, что люди делали их начиная с эпохи Эдо (1603-1868) в надежде обезопасить себя во время эпидемий кори и оспы.

Ранее сообщалось, что жительница валлийского города Суонси нашла на пляже разлагающуюся тушу загадочного морского существа. У него были четыре лапы, похожие на плавники, но из-за состояния останков определить, что это, не удалось.