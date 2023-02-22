В России ужесточат наказание за продажу сигарет в интернете

«Известия»: в России ужесточат наказание за продажу никотинсодержащих товаров в интернете

Производители табачной продукции предложили ужесточить наказание для маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащих товаров, таких как вейпы и электронные сигареты, пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Представитель министерства сообщил, что идею могут рассмотреть на одном из заседаний межведомственной рабочей группы в этом году. Ее уже концептуально поддержали в Роспотребнадзоре, Минсельхозе и Госдуме.

Маркетплейсы часто пренебрегают законодательным запретом на продажу изделий с никотином в интернете, поэтому за такие нарушения следует увеличить штрафы, считают в компании-производителе сигарет JTI Россия. Для особо тяжких случаев можно ввести и досудебную блокировку сайта, как это предусмотрено для алкоголя. В настоящее время за игнорирование запрета продавцам грозит взыскание в 50 тысяч рублей для юрлиц, и до 3 тысяч рублей — для физлиц.

В крупнейших агрегаторах, в частности Ozon и Wildberries, газете рассказали, что не продают такие товары. Тем не менее журналисты нашли на этих площадках товары, визуально схожие с электронными сигаретами и системами доставки никотина (IQOS).

В Минсельхозе заявили, что предлагают блокировать доменные имена, сайты или отдельные страницы с сигаретами и никотинсодержащей продукцией. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, выступая на одном из круглых столов по незаконному обороту табачных изделий, отметил, что сейчас максимальные штрафы по КоАП составляют около пяти миллионов рублей, но такая сумма не может мотивировать маркетплейсы наводить порядок на своих площадках.

В связи с этим в Госдуме считают справедливым ужесточить наказания, например, до 3 процентов от годового оборота компании. Тогда штрафы станут миллиардными. Однако президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что такая мера не соответствует сути нарушения по масштабу.