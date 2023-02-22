Раскрыты планы The North Face по работе в России

Магазины бренда The North Face продолжат работу в России под новым названием Hiker

Администраторы Mash раскрыли планы американского бренда The North Face по работе в России. Пост на эту тему появился в соответствующем Telegram-канале.

По словам анонимных сотрудников компании, магазины упомянутого ретейлера продолжат работу на российском рынке под новым названием Hiker. Отмечается, что ассортимент на полках торговых точек не изменится, однако цены на продукцию марки вырастут.

Согласно публикации, в будущем The North Face планирует сделать магазины мультибрендовыми, чтобы помимо товаров собственного производства также продавать вещи, обувь и аксессуары таких популярных брендов, как Vans, Helly Hansen, Salomon и Norveg.

25 октября прошлого года стало известно, что Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group. Новый владелец может открыть первые магазины под своими брендами весной 2023 года.