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09:01, 22 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал родственницу из-за наследства и поджег ее дом

Под Красноярском 43-летний мужчина зарезал родственницу из-за наследства и поджег ее дом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Красноярском крае 43-летний местный житель зарезал 37-летнюю родственницу. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, в феврале в поселок Глядень к потерпевшей приехали гости. Вечером 22 февраля фигурант поссорился с хозяйкой дома и братом ее сожителя. Тогда подозреваемый взял нож и ударил несколько раз женщину в грудь, нанеся смертельные ранения. Затем россиянин устроил поджог в доме и сбежал.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина объявлен в розыск.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 23 годам жителя Братска за убийство соседа и его пожилой матери.

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Екатерина Власова
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