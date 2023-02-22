Женщина придумала оригинальный способ проучить испортившую вечеринку пару

Пользовательница Reddit проучила пару, устроившую помолвку на вечеринке ее подруги

Пользовательница Reddit с ником jayjaykmm придумала оригинальный способ проучить пару, которая решила устроить помолвку во время вечеринки в честь дня рождения ее подруги. По словам женщины, ей удалось пристыдить невоспитанных парня и девушку.

Несколько дней назад авторша поста побывала на вечеринке в честь дня рождения. «Моя подруга Лия праздновала свое 30-летие. Она потратила много сил на организацию вечеринки. Место, которое она выбрала для проведения мероприятия, было потрясающим, еда великолепна, а декор подобран со вкусом. Там играла хорошая музыка, все гости были нарядно одеты», — рассказала женщина.

В разгар праздника один из приглашенных гостей встал на одно колено и сделал своей возлюбленной предложение. Сначала рассказчица подумала, что так было спланировано, но, когда она подошла к Лии, та призналась ей, что ничего не знала о готовящейся помолвке. После этого женщина решила проучить пару, испортившую чужой праздник. Она подошла к невесте и попросила показать ей кольцо. Посмотрев на украшение, jayjaykmm сказала: «По крайней мере кольцо достойное».

«Улыбка тут же ушла с лица невесты, она выглядела шокированной. Она спросила, что я имела в виду. Я ответила ей громко: "Тебе сделали предложение на чужом празднике, в организации которого твой парень не участвовал. Ты даже этого предложения не стоишь. Я просто рада, что он не сэкономил на кольце". Затем я отвернулась от нее и подошла к стоящему рядом другу и, чтобы все присутствующие услышали, сказала, что это все неуместно», — вспомнила пользовательница.

Женщина добавила, что вскоре после этого невеста и жених покинули праздник. Позднее от знакомых рассказчица узнала, что девушка поссорилась со своим парнем и назвала помолвку испорченной. «Мораль этой истории: относитесь с уважением к людям и учитесь хорошим манерам», — подытожила авторша поста.

Большинство комментаторов восхитились поступком пользовательницы. «Обожаю истории, где плохие люди получают по заслугам. Отличная работа!», «Автор истории, то, как вы отреагировали, было великолепно. (...) Эти два человека (неважно, в каких они будут отношениях в итоге) запомнят этот день на всю жизнь», — написали они.