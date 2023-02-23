Небензя заявил о «проглотившем» подрыв «Северных потоков» Евросоюзе

Постпред России при ООН Небензя: ЕС «проглотил» подрыв «Северных потоков»

Евросоюз (ЕС) «проглотил» ситуацию с подрывом газопроводов «Северный поток», чтобы не вызывать недовольство со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Реакцию Европы на произошедшее он назвал раболепием перед США, которое еще не наблюдалось в европейской истории. «Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно "проглотили" подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейскими инвесторами», — сказал Небензя.

Он добавил, что страны ЕС в настоящий момент стараются «замести под ковер» неудобные факты, касающиеся подрывов. По мнению Небензи, это делается, чтобы не вызывать недовольство властей США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сталкивается с нежеланием Запада проводить должное расследование подрыва «Северных потоков». При этом он пообещал, что Россия не даст уйти этой теме в песок.