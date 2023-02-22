Песков высказался о нежелании Запада расследовать взрывы на «Северных потоках»

Песков заявил о сильном нежелании Запада разбираться со взрывом «Северных потоков»

Москва сталкивается с сильным нежеланием Запада разбираться и проводить надлежащее расследование взрывов российских газопроводов «Северный поток», Россия не даст этой теме «уйти в песок». Об этом высказался официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«[Мы] видим их желание, что называется, особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Китай поддержал идею России о расследовании взрывов на «Северных потоках» в ООН. Постпред КНР при организации Чжан Цзюнь подтвердил, что Пекин готов поддержать Москву в создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах, произошедших в сентябре 2022 года.

8 февраля американский правозащитник, публицист, специализирующийся на проведении журналистских исследований, Сеймур Херш представил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США. Он также утверждал, что для установки бомб использовались подлодки. По его данным, разработка плана была инициирована советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.