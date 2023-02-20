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18:26, 20 февраля 2023Мир

Китай поддержал идею России о расследовании взрывов на «Северных потоках» в ООН

Постпред КНР при ООН поддержал идею России о резолюции по взрывам на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь подтвердил, что Пекин готов поддержать идею России о создании комиссии по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», произошедших в сентябре прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

18 февраля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Москва хочет, чтобы СБ ООН провел заседание, посвященное взрывам на «Северных потоках». Он также выразил надежду на выступление журналиста Сеймура Херша, опубликовавшего расследование о произошедшем.

По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы США, для установки бомб использовали подлодки. Директор ЦРУ Уильям Бернс якобы инициировал создание рабочей группы, которая занялась планированием диверсии.

Белый дом такие утверждения отрицает.

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Виктория Кондратьева
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