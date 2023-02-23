Жизель Бюндхен снялась в непривычных образах для журнала Vogue

Модель Жизель Бюндхен снялась в облегающем платье и с красными волосами для журнала Vogue

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен снялась в непривычных образах для итальянской версии журнала Vogue. Соответствующие снимки и комментарии появились в Instagram-аккаунте издания (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, 42-летняя знаменитость запечатлена на обложке глянца в красном облегающем платье с объемными полупрозрачными рукавами. При этом на ее лице нанесен макияж в стиле smoky eyes, а ее брови и волосы окрашены в цвет наряда. Затем манекенщица предстала перед камерой в черном платье на молнии и со взъерошенный прической, пряди которой оказались рыжими.

Вдобавок Бюндхен примерила черный тренч и кружевной комплект нижнего белья. Образ при этом был дополнен широким зеленым поясом и капроновыми чулками. Также она сменила прическу на стрижку каре и оформила на глазах графичные стрелки. Также бывший ангел Victoria's Secret позировала в полупрозрачном платье длины макси, ткань которого просвечивала розовое нижнее белье.

Ранее Жизель Бюндхен повторила свой откровенный образ 19-летней давности и восхитила поклонников. Модель появилась на вечеринке в Бразилии в укороченном кроп-топе черного цвета Camarote Brahma и белых джинсах с заниженной линией талии, которые демонстрировали ее подтянутый живот. В руках она держала золотую сумку, а ее наряд дополняли браслеты, подвеска, серьги-кольца и несколько колец. Известно, что Бюндхен посетила в таком же наряде карнавал в Рио-де-Жанейро в 2004 году.