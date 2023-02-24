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00:00, 24 февраля 2023Мир

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

ГА ООН приняла резолюцию западных стран о «принципах справедливого мира» на Украине

Фото: Pixabay

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», которую подготовили западные государства. Уточняется, что резолюцию поддержала 141 страна, семь выступили против, еще 32 воздержались, сообщает РИА Новости.

Таким образом Генассамблея отметила необходимость скорейшего установления мира в соответствии с принципами Устава международной организации.

Отмечается, что авторы резолюции поддерживают мнение Киева о том, как должен выглядеть «справедливый мир». Согласно тексту резолюции, государствам-членам ООН, а также международным организациям стоит усилить поддержку усилий по достижению мира на Украине дипломатическим путем. Помимо этого подчеркивается, что ГА ООН поддерживает территориальную целостность республики в пределах ее международно признанных границ.

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Помимо этого, резолюция направлена на призыв к России остановить удары по критически важной инфраструктуре Украины и гражданским объектам. При этом она не содержит каких-либо призывов к украинским военным, а также в ней не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала условие для переговоров по Украине и заявила, что США готовы к диалогу, в основу которого ляжет «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским. Она напомнила, что его план состоит из десяти пунктов, которые Россия не прокомментировала.

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Марина Совина
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