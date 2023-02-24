«Росатом» счел британские санкции угрозой мировой ядерной безопасности

«Росатом» заявил, что британские санкции ставят под угрозу мировую ядерную безопасность

Санкции Великобритании против «Росатома» и связанных с ним компаний ставят под угрозу мировую ядерную безопасность. Об этом заявили в госкорпорации, передает РИА Новости

В «Росатоме» сочли подобный шаг британских властей беспрецедентным. «До сих пор даже в годы полного отсутствия политического взаимопонимания атомная отрасль с учетом ее длительного производственного цикла и особыми подходами в области ядерной безопасности оставалась вне политической конъюнктуры, а исключительно в сфере международного сотрудничества и развития», — отметили в компании.

В «Росатоме» предупредили, что санкции негативно отразятся на сотрудничестве в сфере мирного атома, но пообещали продолжить выполнять контракты с зарубежными партнерами так долго, как это возможно.

Ранее 24 февраля Великобритания расширила санкции против России, включив в него 92 физических и юридических лица. Под санкции попали десятки россиян, связанных с госкорпорациями «Росатом», «Газпром», «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей». Кроме того, ограничения затронули губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сына экс-зампреда правительства Дмитрия Козака Алексея, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и других публичных лиц.