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10:23, 24 февраля 2023Мир

Британия ввела санкции против десятков россиян

Британия ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России

Фото: Unsplash

Великобритания расширила санкции против России, включив в него 92 физических и юридических лица. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина королевства.

В число попавших под санкции вошли десятки россиян, связанных с госкорпорациями «Росатом», «Газпром», «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей».

Кроме того, ограничения затронули губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сына экс-зампреда правительства Дмитрия Козака Алексея, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, матери спортсменки Алины Кабаевой Любови и других публичных лиц.

23 февраля стало известно, что ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России. Между странами-участницами организации остается ряд нерешенных вопросов. Переговоры об ограничениях возобновятся в пятницу, 24 февраля.

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Алевтина Запольская
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