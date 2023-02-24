Британия ввела санкции против десятков россиян

Британия ввела санкции против 92 физических и юридических лиц России

Великобритания расширила санкции против России, включив в него 92 физических и юридических лица. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина королевства.

В число попавших под санкции вошли десятки россиян, связанных с госкорпорациями «Росатом», «Газпром», «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей».

Кроме того, ограничения затронули губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сына экс-зампреда правительства Дмитрия Козака Алексея, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, матери спортсменки Алины Кабаевой Любови и других публичных лиц.

23 февраля стало известно, что ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России. Между странами-участницами организации остается ряд нерешенных вопросов. Переговоры об ограничениях возобновятся в пятницу, 24 февраля.