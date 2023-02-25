Россиянин довел собаку до полусмерти и выкинул ее в мусорный бак
Житель Верхотурья довел собаку до полусмерти и, решив, что она мертва, выкинул ее в мусорный бак. Об этом сообщает издание E1.
Выброшенную уральцем собаку нашли и спасли дворники. Они отвезли пса в ветеринарную клинику, где ему сделали капельницу с витаминным препаратом, однако животное было сильно истощено, и ветеринары опасались, что его все же придется усыпить.
Обессилевшего пса приютила местная жительница по имени Лариса, которая давно помогает животным. В данный момент у нее на передержке 20 собак. Лариса, как и остальные спасатели, надеется вылечить пса.
Отмечается, что собака жила в сарае и регулярно подвергалась издевательствам бывшего хозяина.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.