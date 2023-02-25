Сергей Кириенко встретился с наставниками победителей конкурса «Большая перемена»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко встретился с педагогами-наставниками победителей третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и проводится при поддержке Министерства просвещения России. «Большая перемена» является соучредителем Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Образовательная программа «Большой перемены» для педагогов-наставников победителей третьего сезона конкурса проходит на площадке санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA и объединяет более 500 учителей из разных регионов страны. В рамках программы учителя не только проходят тренинги по командообразованию, но и посещают мотивационные встречи, а также обмениваются опытом и успешными практиками.

«Собравшиеся сегодня здесь педагоги воспитали очень ярких и талантливых ребят, прошедших непростой отбор конкурса "Большая перемена", который по поручению президента проходит уже на протяжении нескольких лет. Это настоящие профессионалы и люди, заслуживающие колоссального уважения и огромной благодарности не только своих воспитанников и их родителей, но и общества, а также страны. Я рад возможности сегодня встретиться и сказать слова благодарности», — отметил Сергей Кириенко.

В 2022 году появилось Российское движение детей и молодежи «Движение первых», которое объединило все детские движения и молодежные организации страны в одну мощную команду для того, чтобы создать эффективную площадку для развития и реализации современных подростков.

«Сегодня проект «Большая перемена» стал частью Российского движения детей и молодежи. Идет развитие и формирование движения, а оно изначально строится на таком партнерском принципе, когда дети сами являются авторами вместе с педагогами. Российское движение детей и молодежи станет успешным, когда в нем на равных будут сотрудничать и взаимодействовать сами дети, по инициативе которых оно было создано», — сказал Сергей Кириенко.

Программа подготовлена при участии партнеров проекта «Большая перемена» и проходит в два потока. В онлайн- и офлайн-форматах встречи с педагогами проводят представители Сбербанка, Российских железных дорог, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

