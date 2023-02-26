В США причиной пандемии COVID-19 назвали утечку из лаборатории

WSJ: в Минэнерго США считают причиной пандемии COVID-19 утечку из китайской лаборатории

Причиной распространения коронавируса и пандемии COVID-19 стала утечка из лаборатории в Китае. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада разведки, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Ранее версию лабораторного происхождения вируса считало вероятной только Федеральное бюро расследований (ФБР), но теперь у нее прибавилось сторонников. Соответствующий доклад получили Белый дом и ключевые члены Конгресса.

Вместе с тем документе указывается, что другие части разведывательного сообщества придерживаются противоположного мнения относительно причин пандемии. Большая часть ведомств по-прежнему придерживаются версии, связанной с естественным происхождением вируса. Однако мнение Минэнерго представляется значимым, так как оно опирается на новые исследования и контролирует сеть национальных лабораторий США, многие из которых заняты биологическими исследованиями.