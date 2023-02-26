Глава Крыма исключил риск перекрытия Украиной подачи воды в регион

Глава Крыма Аксенов исключил вероятность перекрытия Украиной Северо-Крымского канала

Глава Крыма Сергей Аксенов исключил вероятность перекрытия Украиной Северо-Крымского канала и прекращения таким образом подачи воды в регион. Его цитирует РИА Новости.

Как указал Аксенов, в случае обстрелов обеспечить подачу воды смогут обводные каналы. «С точки зрения скорости потока и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет», — заявил он.

Он пообещал, что уровень воды не спадет, также отсутствуют риски для мелиорации полуострова. Подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу была восстановлена в начале марта 2022 года.

Ранее Аксенов рассказал о планах строительства нового водохранилища для снабжения ялтинского региона, который в последние годы регулярно испытывал проблемы с водоснабжением.

