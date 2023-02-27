Банки выдали россиянам меньше кредитов

НБКИ: выдача кредитов россиянам в 2022 году упала на 27,1 процента в годовом выражении

В 2022 году российские банки выдали 12,53 миллиона потребительских кредитов, что на 27,1 процента меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Объем также упал по сравнению с 2020 годом, когда началась пандемия COVID-19 (минус 14,3 процента). Больше всего кредитов в прошлом году было выдано в Москве (715,3 тысячи), Московской области (608,4 тысячи), Краснодарском крае (476,4 тысячи), Республике Башкортостан (461,7 тысячи) и Санкт-Петербурге (439,7 тысячи). При этом сильнее всего сократился объем выдачи в Самарской области (минус 28,4 процента), Ставропольском крае (28,2 процента), Волгоградской области (27,9 процента), Приморском крае (27,8 процента) и Нижегородской области (27,6 процента).

Эксперты объясняют динамику более консервативной кредитной политикой банков, которые часто отказывали потребителям с недостаточным уровнем персонального кредитного рейтинга (ПКР) и избыточной долговой нагрузкой. Кроме того, тенденция связана с тем, что «в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки».

В январе стало известно, что россиянам стали реже одобрять заявки на кредит. В прошлом году российские банки одобрили каждую четвертую заявку граждан на получение кредита — по сравнению с 2021 годом показатель снизился на семь процентных пунктов (с 33 до 26 процентов).

В то же время долги россиян перед кредитными организациями достигли рекордных значений — на 1 декабря 2022 года объем составил 27,09 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель вырос на 10 процентов, или на 2,5 триллиона рублей.