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13:49, 27 февраля 2023Силовые структуры

19-летний юноша на BMW сбил сотрудников полиции во время погони за ним

В Петербурге 19-летний юноша сбил сотрудников МВД на BMW и был остановлен 36 выстрелами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 19-летний юноша сбил на автомобиле сотрудников МВД. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ночью 26 февраля, сотрудники ДПС решили остановить BMW на проспекте Косыгина. Однако фигурант, находившийся за рулем, нажал на педаль газа и стал уезжать. Тогда правоохранители поехали за нарушителем, его удалось поймать на КАД на подъезде к развязке с Мурманским шоссе. Полицейские попытались вытащить молодого человека из машины, но тот снова нажал на педаль газа и сбил силовиков, которым впоследствии пришлось обратиться в медицинское учреждение.

Погоня за юношей продолжилась. Во время движения водитель BMW врезался в отбойник, но продолжил уезжать от ДПС. Тогда сотрудникам пришлось стрелять. Лишь после 36 выстрелов автомобиль затормозил, так как шины стали сдуваться. Оказалось, что водитель — студент Горного университета. Он арендовал машину. Также отмечается, что юноша был трезв.

По факту произошедшего составлены административные протоколы за неповиновение полиции, оставление места ДТП и тонировку и два рапорта по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

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Екатерина Власова
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