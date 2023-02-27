Стали известны детали нового этапа проекта «Московское долголетие»

Вице-мэр Ракова объявила в Москве новую фазу развития проекта «Московское долголетие»

В Москве начнется новый этап развития проекта «Московское долголетие». Как рассказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, для участников с 27 февраля проведут «пятиборье», а также с 1 марта откроется фотовыставка с достижениями старшего поколения и состоится премьера мюзикла, актерами в котором стали участники проекта и звезды эстрады.

«Нам важно увеличивать вовлеченность горожан старшего возраста: предлагать больше возможностей для участников проекта, привлекать в него новичков. Поэтому мы запускаем новые активности. Расширяем состязательную линейку — участники "Московского долголетия" смогут посоревноваться в интеллектуальных, ЗОЖ-кулинарных, творческих и спортивных эстафетах. Такие соревнования пройдут в проекте с 27 февраля по третье марта в рамках "Пятиборья «Московского долголетия»"» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

В рамках «пятиборья» участники продемонстрируют те знания, навыки и таланты, которые обрели и развили за время действия проекта. Состязания пройдут в формате пятидневного марафона во всех административных округах столицы. Они начнутся 27 февраля с интеллектуальной игры в квиз. 28 февраля пройдут спортивные эстафеты. 1 марта — в день рождения «Московского долголетия» — состоится премьера мюзикла «Миссия Долголетие». 2 марта пройдут соревнования по ЗОЖ-кулинарному мастерству. 3 марта станет днем творческих состязаний.

В «пятиборье» примут участие 129 команд из всех районов Москвы. Каждая из них будет состоять из пяти пятерок: интеллектуальная, спортивная, креативная, ЗОЖ-пятерка и творческая. Расписание для участников и болельщиков доступно на сайте проекта, заявки на участие еще принимаются.

«Грандиозным событием для проекта стала съемка участниками своего киномюзикла — его премьера состоится в московских кинотеатрах 1 марта, посетить ее может любой житель Москвы», — отметила вице-мэр Ракова.

Бесплатный премьерный показ пройдет в сети кинотеатров «Москино». Все музыкальные номера исполнили участники проекта «Московское долголетие» в дуэте с известными артистами кино и эстрады — Олегом Газмановым, Екатериной Гусевой, Виктором Добронравовым, Александром Серовым, Люсей Чеботиной, группой ВИА «Самоцветы», Алексеем Гоманом и другими. Хореография и танцевальные номера были поставлены и исполнены также участниками «Московского долголетия».

Фотовыставка «Вселенная московского долголетия» с 1 марта будет открыта на двух бульварах столицы — Чистопрудном и Гоголевском. «Это выставка о тех, кто не боится менять свою жизнь к лучшему, исполнять свои мечты юности, разрушать стереотипы о возрасте, помогать ближним, делиться опытом, развивать себя и свой любимый город», — отметили организаторы. Героями выставки станут участники проекта, которых снял известный фотограф Дмитрий Исхаков.

Все мероприятия проходят в рамках празднования пятилетия проекта мэра «Московское долголетие».