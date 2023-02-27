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14:20, 27 февраля 2023Экономика

Претензии экологов к нефти из России эксперты объяснили политическими целями

Претензии Global Witness к российской нефти эксперты объяснили политическими целями

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Попытки международных организаций под предлогом защиты экологии и прав человека запретить российскую нефть — ни что иное как стремление убрать с мирового рынка серьезного конкурента и достичь определенных политических целей. Такое мнение порталу «Чистое будущее» высказали эксперты, комментируя деятельность в отношении России британско-американской неправительственной организации «Глобальный свидетель» (Global Witness), запустившей в 2022 году кампанию «Остановим российскую нефть».

Как утверждают в организации, российское ископаемое топливо финансирует войну и, неожиданно, способствует также нарушению прав человека в России. В этой связи организация добивается полного эмбарго на торговлю российскими энергоносителями и начала отслеживать цепочки их экспорта в Евросоюз через Турцию.

Как отмечает заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, использование экологов в политических целях — это давняя история, с самого начала общественные экологические организации использовались для разрушения репутации и подрыва враждебных бизнесов.

«Это, конечно, не рейдерство, но партизанская война против неудобного по тем или иным причинам бизнеса. Экологи использовались в этом с самого начала и одни группировки бизнесменов спонсировали их против других группировок. Все это делалось очень цинично и спокойно», — сказал Михаил Делягин порталу.

При этом активисты нападают на международные нефтяные компании, в частности, Shell и BP, которые якобы запятнали себя сотрудничеством с режимом Путина, и могут искать какие-то пути обхода санкций. Собственно, вся кампания строится на поиске сотрудничества западных энергокомпаний с Россией. Если таковое хоть в каком-то виде присутствует, то компании подвергаются нападкам.

Директор по развитию Центра социально-консервативной политики Илья Горбунов считает, что речь идет о глобальной конкуренции. «Россия обладает огромными ресурсами и эти ресурсы могут сегодня направиться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что кстати уже отмечено мировыми аналитиками. Эти ресурсы могут стать определенным с точки зрения Запада политическим фактором. Следовательно, нужно сделать все чтобы российские ресурсы были нивелированы», — подчеркнул Илья Горбунов.

Авторы статьи не исключают, что одной из причин особо враждебного отношения к России вероятно заключается в том, что эта неправительственная организация связана с миллиардером Джорджем Соросом — его сын Александр входил в совет директоров «Глобального свидетеля». Кроме того, организация поддерживала различные инициативы Сороса.

«Глобальный свидетель» обязан участвовать в общей кампании по уничтожению России, если организация выбьется из общего ряда, то она не получит финансирования, полагает Делягин.

«Сегодня очернение идет в рамках общезападной повестки дня. Это не имеет ни малейшего отношения к экологии, даже формального. В основном это климатическое лобби, то самое, которое у нас правит бал и предлагает принимать безумные законы, по которым собираются штрафовать бизнес, который не вовремя и не полностью предоставит отчеты о выбросах СО2. Климатическое и экологическое лобби направляется западными государствами, может быть западными спецслужбами, может быть корпорациями», — считает политик.

В свою очередь Горбунов указывает, что задача по борьбе с Россией возникла не в 2022 году, а задолго до украинских событий. Со стороны Запада используются любые факторы, которые могут так или иначе повлиять на снижение экономического роста у России.

«Здесь нет ничего удивительного. Это их задача. Возможно она возникла в начале нулевых, когда был принят закон о стратегических месторождениях. Тогда разговор пошел такой: уважаемые господа, вы можете вложиться, можете получать приличные дивиденды, но при этом вы не можете контролировать разработку на данных месторождениях. Потому что Россия помнит опыт Самотлорского месторождения, когда в угоду политическим приоритетам была принесена в жертву экономическая целесообразность разработки месторождений. Когда выбирали наиболее легкодобываемые горизонты месторождений, а другие горизонты обводнялись. С момента, когда месторождение фактически перешло под крыло государства, оно не только возродилось, но и приносит в казну серьезные дивиденды, работая при этом практически 100 процентов на российском оборудовании», — заключил политолог.

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Татьяна Романова
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