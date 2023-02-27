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21:57, 27 февраля 2023Бывший СССР

На Украине установили причастных к убийству Киреева

Следствие на Украине установило круг лиц, причастных к убийству переговорщика Киреева
Денис Киреев (слева)

Денис Киреев (слева). Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Следствие Государственного бюро расследований Украины установило круг лиц, причастных к убийству представителя киевской делегации на переговорах с Москвой Дениса Киреева. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Отмечается, что в ходе расследования в качестве свидетелей были допрошены 20 человек, а также назначено 14 судебных экспертиз. Помимо этого, следователи провели ряд других разыскных действий. При этом издание отмечает, что за год расследования о конкретных подозреваемых не сообщалось.

В то же время жена покойного Киреева Ирина выразила недовольство работой следствия. Она также отрицает обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в том, что ее муж работал на Россию. «Я не то что не верю в то, что он работал на Россию, я знаю, что это не так. На 200 процентов», — заявила она, добавив, что «более патриотичного человека» она не знала. Жена Киреева подчеркнула, что может объяснить, почему СБУ говорят обратное. «Иначе, как же оправдаешь убийство посреди Киева?» — задалась она вопросом.

В январе власти Украины признали, что убийство переговорщика Дениса Киреева было совершено СБУ по ошибке из-за ложного подозрения в шпионаже в пользу России. По информации источника The Wall Street Journal, Киреева убили еще в феврале 2022 года, до начала второго раунда переговоров Украины с Россией в Минске. Бизнесмен ехал на вокзал в сопровождении личной охраны и агентов военной разведки, когда его задержали сотрудники СБУ и увезли в неизвестном направлении. Через полтора часа разведчики получили вызов на место, где оставили труп Киреева.

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Марина Совина
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