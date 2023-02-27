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13:10, 27 февраля 2023Россия

Кремль высказался о следствии по делу об убийстве Бориса Немцова

Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о расследовании убийства Немцова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Кремль не располагает какой-либо новой информацией по поводу расследования убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, который был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мне сейчас нечего добавить, не располагаю какой-то информацией по следствию», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В январе 2016 года в Следственном комитете России сообщили о раскрытии дела. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Заказчик убийства так и не был установлен.

Политическую деятельность он начал с получения должности губернатора Нижегородской области в 1991 году. После двух сроков Немцов перешел на работу в правительство России. Был министром топлива и энергетики, в 1997 году стал первым замом председателя правительства, входил в Совет безопасности Российской Федерации.

После отставки в 1999-2003 годах — депутат Государственной Думы, где занимал должности заместителя председателя Госдумы и руководителя фракции СПС. На региональных выборах 8 сентября 2013 года избран депутатом Ярославской областной думы во главе списка партии «РПР-Парнас».

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Варвара Кошечкина
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