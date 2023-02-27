Британия и ЕС заключили новую сделку в рамках Brexit

Би-би-си: власти Британии и ЕС подписали новую сделку по Северной Ирландии в рамках Brexit

Великобритания и Евросоюз подписали новое соглашение в рамках Brexit, которое касается изменения протокола по Северной Ирландии. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на источники в британском правительстве.

Позднее в понедельник премьер-министр Британии Риши Сунак проведет пресс-конференцию вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (сейчас они проводят переговоры в Лондоне). Затем, в 18.30 по местному времени (21.30 мск), Сунак выступит перед членами Палаты общин британского парламента. Они должны обсудить и одобрить соглашение.

Согласно действующему протоколу, Северная Ирландия продолжает соблюдать некоторые законы ЕС, чтобы товары могли свободно пересекать границу без проверок. Однако все, что прибывает из Англии, Шотландии и Уэльса, проходит проверку по прибытии в порты Северной Ирландии. Новые изменения призваны позволить перевозить британские товары в Ирландию без проверок.