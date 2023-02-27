Умер политолог Глеб Павловский
«Ведомости»: скончался политолог Глеб Павловский
На 72 году жизни скончался политолог Глеб Павловский. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на друга Павловского.
Уточняется, что Павловский скончался в ночь на 27 января.
Причина смерти политолога и журналиста не раскрывается.
Глеб Павловский — советский диссидент, основатель «Фонда эффективной политики», занимавшийся политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний.
Некоторое время Павловский являлся советником главы администрации президента России.