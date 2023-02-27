Умер политолог Глеб Павловский

«Ведомости»: скончался политолог Глеб Павловский

На 72 году жизни скончался политолог Глеб Павловский. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на друга Павловского.

Уточняется, что Павловский скончался в ночь на 27 января.

Причина смерти политолога и журналиста не раскрывается.

Глеб Павловский — советский диссидент, основатель «Фонда эффективной политики», занимавшийся политтехнологическими консультациями и проведением избирательных кампаний.

Некоторое время Павловский являлся советником главы администрации президента России.