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14:20, 27 февраля 2023Интернет и СМИ

Валдис Пельш рассказал о провальном случае на сцене

Пельш рассказал, что на мероприятии ЮКОСа со сцены назвал Ходорковского Ходоровским

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Популярный телеведущий Валдис Пельш в шоу «Я же говорила» на YouTube рассказал об одном из самых провальных случаев, происходивших с ним на сцене. По словам шоумена, однажды на мероприятии компании ЮКОС он зачитал фамилию ее экс-главы Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов), написанную с ошибкой.

Он отметил, что случай произошел в 90-е, когда его пригласили вести мероприятие ЮКОСа. При этом Пельшу объяснили, что на сцене не нужно импровизировать и необходимо читать заготовленный текст строго слово в слово. При этом, как подчеркнул ведущий, текст, который он получил, предварительно проверили четыре человека.

«Я выхожу и [зачитываю]: "С огромным удовольствием хочу пригласить на эту сцену вашего мудрого руководителя Михаила Ходоровского". Выходит Михаил Ходорковский, недовольный, потому что ошиблись», — продолжил Пельш. Он отметил, что когда организаторы мероприятия за кулисами возмутились произошедшим, он продемонстрировал им текст, в котором фамилия бывшего руководителя компании действительно была написана с ошибкой. «Меня не приглашали [после этого] года три», — добавил ведущий.

Ранее Пельш высказался о нововведениях в культовом шоу «Угадай мелодию», выходящем на Первом канале. Он заявил, что с осторожностью относится к перспективе серьезных изменений в проекте.

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Маргарита Щигарева
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