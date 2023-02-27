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10:51, 27 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала в Севастополе двух украинских наводчиков на военные объекты

ФСБ задержала в Севастополе двух агентов СБУ за передачу данных о военных объектах

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, которые передавали противнику данные о военных объектах для нанесения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Задержанные являются гражданами России, которые были завербованы иностранной разведкой. Двое жителей Севастополя 1979 и 1995 годов рождения сами вышли на сотрудничество со спецслужбой Украины, указали в ФСБ.

Подозреваемые предложили за денежное вознаграждение собирать и передавать сведения о расположении военных объектов Минобороны России. Утечка подобной информации могла причинить вред обороноспособности страны, отметили в ведомстве.

Мужчина 1979 года рождения отправил по электронной почте украинской спецслужбе собранные сведения, второй фигурант договорился о сотрудничестве по телефону, но не успел выдать информацию.

В настоящее время они по решению суда арестованы. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

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Любовь Ширижик
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